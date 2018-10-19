Адвокат Мамаева рассказал о будущем футболиста в «Краснодаре»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, арестованного до 8 декабря, рассказал о будущем футболиста в клубе. Слова Игоря Бушманова приводит «Спорт-Экспресс».

«Разорвать контракт с футболистом — право работодателя. Полагаю они (руководство «Краснодара» — прим. «Ленты.ру») дождутся окончательного решения суда, не делая скоропалительных выводов. Здесь важна моральная поддержка от игроков, руководства. Их поведение и другим футболистам показывает, смогут ли они в подобной ситуации рассчитывать на тот клуб. Это поучительно для остальных», — заявил Бушманов.

Адвокат отметил, что считает Мамаева оступившимся человеком, и посчитал, что клуб не должен бросать игрока в «такой сложной жизненной ситуации».

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Ранее 19 октября суд оставил братьев Александра и Кирилла Кокориных, а также Мамаева под арестом до 8 декабря. Все жалобы защиты футболистов были отклонены. «Зенит» направил в суд ходатайство о смягчении меры пресечения Кокорину. «Краснодар» никакой поддержки Мамаеву не оказывал.

8 октября Мамаев и Кокорин в компании друзей устроили две драки в Москве. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака в одной из столичных кофеен. Другим потерпевшим стал генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, пришедший на встречу с Паком и пытавшийся урегулировать конфликт. Сразу после инцидента «Краснодар» выразил намерение расторгнуть с Мамаевым контракт. «Зенит» от такой меры в отношении Кокорина отказался. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

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