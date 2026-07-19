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19:52, 19 июля 2026Мир

Путин поздравил КНДР с 73-й годовщиной победы в Корейской войне

Владимир Путин поздравил КНДР с предстоящей 73-й годовщиной победы в Корейской войне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Щербак / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил КНДР с предстоящей 73-й годовщиной победы в Корейской войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Он провел в Кремле переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, в рамках которых вспомнил про противостояние между КНДР и Республикой Корея с 1950 по 1953 год.

«Знаю, что скоро в Корейской Народно-Демократической Республике будет отмечаться праздник — 73-я годовщина победы Корейской Народно-Демократической Республики в войне 1950-53 годов. Хотел бы поздравить корейских друзей с этой знаменательной памятной датой», — заявил Путин.

Ранее на встрече Путин также сделал заявление об отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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