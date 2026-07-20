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12:43, 20 июля 2026Моя страна

В российском регионе обнаружили помогавший богачу XII века талисман

В Великом Новгороде нашли помогавший богачу XII века бивень кабана
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Another77 / Shutterstock / Fotodom

В Великом Новгороде на Троицком 17-м раскопе археологи нашли редкий средневековый артефакт XII-XIII веков — десятисантиметровый бивень крупного дикого кабана. Предполагается, что находка является талисманом и принадлежала зажиточному человеку, пишет Livescience.

Отмечается, что животному, из которого был излечен бивень, было не менее восьми лет. Уникальность находки заключается в способе крепления: оно выполнено из редкого для той эпохи гравированного олова. Ученые полагают, что предмет принадлежал состоятельному человеку и служил боевым или охотничьим талисманом на удачу.

Подобные амулеты были распространены ранее, но к XI-XIII векам стали исключительной редкостью. Исследователи выдвигают гипотезу о связи талисмана со скандинавской мифологией, хотя новгородские поселенцы из Скандинавии покинули эти земли за полтора века до создания талисмана.

Находка позволяет по-новому взглянуть на верования ранней русской элиты. Раскоп площадью свыше 900 квадратных метров изучается с 2022 года, его пятиметровый культурный слой охватывает историю города от X до XX века.

Ранее впервые в истории набравшая 500 баллов на Едином государственном экзамене выпускница Екатерина Малкова рассказала, что у нее на испытаниях был талисман.

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