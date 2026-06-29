Впервые в истории набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница рассказала о талисмане

Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов выпускница рассказала о талисмане в виде совы

Впервые в истории набравшая 500 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) выпускница Екатерина Малкова рассказала, что у нее на испытаниях был талисман. Этим она поделилась в беседе с MSK1.RU

Малкова сдала на 100 баллов пять экзаменов: русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. На каждый из них она брала с собой талисман — подвеску из дерева в виде совы. По словам девушки, этот предмет был ее любимым еще с детства.

«Я всегда носила эту подвеску с собой, очень любила. Но в какой-то момент она, к сожалению, потерялась. И на протяжении нескольких лет я считала ее утерянной, уже отчаялась ее найти. В какой-то момент случайно нашла ее в сумке. И тогда я решила, что это значимое событие», — сказала Малкова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Екатерина Малкова, выпускница московской школы №1409, первой в истории набрала 500 баллов на ЕГЭ. Девушка с пятого по девятый класс училась в математической вертикали, а в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе.

