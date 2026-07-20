Ирина Шейк попала на обложку модного журнала

Российская супермодель Ирина Шейк попала на обложку журнала d la Repubblica

Российская супермодель Ирина Шейк попала на обложку журнала d la Repubblica. Снимки опубликованы на странице модного издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость позировала в наряде люксового бренда Dolce & Gabbana, который для фотосессии подобрала именитая стилистка Хейли Волленс. Отмечается, что манекенщица также снялась в образах марок Chanel, Ermanno Scervino, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lewis Dussurget, Maison Alaia, Sportmax, Stella McCartney и других.

Автором съемки выступил американский фотограф Итан Джеймс Грин, за макияж отвечал визажист, работающий под псевдонимом Kabuki, а за прическу — Сонни Молина.

Ранее в июле Шейк удивила поклонников секретом стройной фигуры.