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Забота о себе
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12:40, 20 июля 2026Забота о себе

Психолог указала на неочевидную причину кома в горле

Психолог Деспьерто: Ком в горле может возникнуть из-за сдерживания эмоции страха
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tutatamafilm / Shutterstock / Fotodom  

Психолог Джемма Деспьерто заявила, что ком в горле может возникнуть из-за сдерживания эмоций. На эту неочевидную причину она указала в разговоре с изданием Infosalus.

По словам Деспьерто, психика и тело неразрывно связаны, поэтому оно начинает подавать сигналы, когда человек сдерживает эмоции. Например, это может выражаться в мышечном напряжении или коме в горле, пояснила она.

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Что касается последнего, обычно он возникает из-за подавленного страха или разочарования, подчеркнула специалистка. Таким образом, тело всегда отражает те потребности, которые необходимо удовлетворить. «Первый шаг к здоровому управлению эмоциями заключается в том, чтобы изменить свое отношение к ним, понять все эмоции, даже самые неприятные», — добавила Деспьерто.

Ранее онколог Владимир Ивашков предупредил, что ком в горле может сигнализировать о развитии опасного заболевания. При появлении этого симптома он посоветовал провериться на рак желудка.

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