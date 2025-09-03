Забота о себе
16:26, 3 сентября 2025Забота о себе

Врач перечислил шесть настораживающих симптомов рака

Онколог Ивашков назвал отрыжку вчерашней едой симптомом рака желудка и пищевода
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Онколог Владимир Ивашков заявил, что существуют шесть симптомов рака, которые должны настораживать больше, чем постоянная усталость и потеря веса. Их доктор перечислил в своем Telegram-канале.

Одним из таких симптомов Ивашков назвал постоянное чувство наполненности ЖКТ, даже если человек поел немного. По словам врача, оно может возникать при раке пилорического отдела желудка. Об онкологическом заболевании пищеварительной системы может сигнализировать отрыжка вчерашней едой, а также наличие кома в горле и трудностей с глотанием, уточнил он.

Другим симптомом, который должен насторожить, онколог назвал выпадение волос из родинки. Ивашков объяснил, что этот процесс может происходить при развитии злокачественного новообразования кожи.

Врач добавил, что о раке молочной железы может говорить внезапная асимметрия груди, а о серьезных проблемах с печенью — расширение вен вокруг пупка.

Ранее исследователь Уильям Хилл рассказал, почему у некурящих людей появляется рак легких. По его словам, это связано с загрязнением воздуха.

