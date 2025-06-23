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12:36, 24 июня 2025Забота о себе

Названа причина рака легких у некурящих

Исследователь рака Хилл: Загрязнение воздуха может вызвать рак у некурящих
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: create jobs 51 / Shutterstock / Fotodom

Загрязнение воздуха может вызывать рак легких у некурящих людей, предупредили врач-онколог Александрос Георгиу и исследователь рака Уильям Хилл. Возможную причину развития серьезного заболевания они назвали в беседе с Daily Mail.

Хилл подчеркнул, что около 85 процентов случаев рака легких возникает у курильщиков, но год от года растет число людей, которые заболели, хотя никогда не курили. «Связь между загрязнением воздуха и раком легких хорошо установлена, но мы считаем, что это особенно важно для пациентов, которые никогда не курили», — заявил ученый.

Георгиу тоже заметил эту тенденцию в своей практике. При этом он отметил, что более чем в половине случаев некурящие пациенты с раком легких — женщины. Однако он не уверен, что растущее число случаев этого заболевания полностью объясняется загрязнением воздуха. По его мнению, на статистику также влияют улучшение диагностики и постепенное уменьшение количества курящих.

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Главной проблемой онколог назвал то, что у некурящих редко подозревают рак легких, поэтому болезнь часто выявляют в запущенной стадии. Это происходит еще и из-за того, что у некурящих пациентов часто нет типичных симптомов, таких как кашель с кровью.

Ранее онколог Иржи Кубеша предупредил, что риск рака увеличивается, если вместе употреблять пиво и шашлык. Он пояснил, что при таком сочетании увеличивается количество канцерогенов, попадающих в кровоток.

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