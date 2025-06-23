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18:29, 23 июня 2025Забота о себе

Онколог предупредил о повышенной опасности пива с шашлыком

Онколог Кубеша: Пиво с шашлыком увеличивает риск развития рака
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Timothy Dykes / Unsplash

Вред от пережаренного мяса и алкоголя увеличивается, если употреблять эти продукты вместе. Об этом предупредил онколог Иржи Кубеша из Чехии, пишет The Sun.

Специалист рассказал, что в мясе с запеченной корочкой, которая бывает у шашлыка, а также в сосисках и колбасах есть химические вещества, связанные с развитием рака. По его словам, они необязательно вызывают онкологические заболевания, но риск увеличивается, когда их употребляют в сочетании с пивом или другим алкоголем. «Алкоголь усиливает всасываемость вредных веществ в кровоток, создавая повышенную опасность», — заявил врач.

Онколог добавил, что спиртные напитки повреждают слизистые оболочки рта, горла и желудка, облегчая проникновение канцерогенных веществ. Кроме того, он подчеркнул, что алкоголь сам по себе является канцерогенном и может стать причиной развития рака полости рта, горла, голосовых связок, пищевода, толстой и прямой кишки, печени и молочной железы.

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Чтобы уменьшить риск, Кубеша призвал не пить на пикниках алкоголь либо вместо привычных сосисок и мяса жарить на углях рыбу и овощи. Также уменьшить воздействие канцерогенов помогают цельнозерновые продукты и клетчатка.

Ранее терапевт Филиппа Кей объяснила, почему опьянение на жаре может происходить быстрее. По ее словам, самая частая причина — это обезвоживание.

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