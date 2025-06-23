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10:33, 23 июня 2025Забота о себе

Врач объяснила быстрое опьянение на жаре

Терапевт Кей: Обезвоживание в жару может усилить действие алкоголя
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Терапевт Филиппа Кей объяснила, почему опьянение на жаре может происходить быстрее. Ее цитирует издание Metro.

По словам врача, концентрация алкоголя одинакова независимо от погоды, но есть некоторые факторы, связанные с солнцем, которые могут усилить действие алкоголя. «В жару вы больше потеете, поскольку ваше тело пытается вас охладить. Поэтому вы с большей вероятностью испытаете в жару обезвоживание, что может повлиять на ваше самочувствие», — отметила Кей.

Врач добавила, что опьянение и тепловой удар могут ощущаться одинаково. Она посоветовала отказаться от алкоголя в жару и на солнце, а если это невозможно, использовать солнцезащитный крем и пить больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание.

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