Врач объяснила быстрое опьянение на жаре

Терапевт Кей: Обезвоживание в жару может усилить действие алкоголя

Терапевт Филиппа Кей объяснила, почему опьянение на жаре может происходить быстрее. Ее цитирует издание Metro.

По словам врача, концентрация алкоголя одинакова независимо от погоды, но есть некоторые факторы, связанные с солнцем, которые могут усилить действие алкоголя. «В жару вы больше потеете, поскольку ваше тело пытается вас охладить. Поэтому вы с большей вероятностью испытаете в жару обезвоживание, что может повлиять на ваше самочувствие», — отметила Кей.

Врач добавила, что опьянение и тепловой удар могут ощущаться одинаково. Она посоветовала отказаться от алкоголя в жару и на солнце, а если это невозможно, использовать солнцезащитный крем и пить больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева предупредила, что некоторые продукты повышают риск теплового удара. По ее словам, в жару не стоит сочетать алкоголь с солеными закусками.