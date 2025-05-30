Россиян предупредили о повышающих риск теплового удара продуктах

Диетолог Лебедева: Чипсы повышают риск теплового удара

Продукты питания могут повышать риск получения теплового удара в жаркий сезон, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета Росбиотех Анастасия Лебедева. Она объяснила, что это связано с их влиянием на водно-солевой баланс и терморегуляцию организма.

«Например, соленая пища, включая чипсы, орешки, копчености и консервы, нарушает естественный баланс жидкости в организме. Соль вызывает задержку воды в тканях, одновременно усиливая жажду, что создает двойную нагрузку в условиях жары. Особенно рискованно сочетание соленых закусок с алкоголем», — предупредила диетолог.

Опасна, по ее словам, и жирная пища, которая требует значительных энергозатрат на переваривание, выделяя дополнительное тепло. Лебедева объяснила, что в жару это создает избыточную нагрузку на организм. Она также рекомендовала воздержаться от избыточного потребления богатых белком продуктов — для их метаболизма требуется много воды.

«Кофеинсодержащие напитки и алкоголь оказывают выраженное мочегонное действие, ускоряя потерю жидкости. Поэтому даже ограниченное их потребление в жару может повысить риск теплового удара, — добавила диетолог. — Рекомендуется летом включать в рацион блюда на основе продуктов с высоким содержанием воды: свежих овощей, фруктов и ягод. Легкие овощные супы, кисломолочные продукты и блюда из круп помогают поддерживать водно-электролитный баланс. Особенно важно потреблять достаточное количество воды».

Лебедева также предложила перенести основные приемы пищи на утро и вечер, когда температура снижается, а с 11 до 16 часов ограничиваться легкими перекусами.

Ранее диетолог Хосе Абельян заявил, что не стоит есть на завтрак сладости. По его словам, из-за печенья и конфет повышается риск заболеваний сердца.