Любителей сладостей на завтрак предупредили о рисках для сердца

Кардиолог Абельян: Сладости на завтрак повышают риск болезней сердца

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что не стоит на завтрак есть печенье, конфеты и другие сладости. В беседе с изданием La Razon он предупредил любителей этих продуктов о проблемах со здоровьем.

Как отметил Абельян, завтрак является самым важным приемом пищи, поскольку именно от него зависит, как человек проведет день. Большинство сладостей относится к ультраобработанным продуктам, которые стимулируют аппетит и изменяют естественные механизмы насыщения, что чревато перееданием.

Кроме того, по словам врача, в сладостях практически отсутствуют различные питательные вещества, а организму с утра нужны витамины, минералы, белки, полезные жиры и сложные углеводы. К тому же при употреблении этих продуктов происходят резкие скачки уровня глюкозы в крови, из-за чего появляется лишний вес, повышается риск болезней сердца и возникают проблемы с иммунной системой.

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