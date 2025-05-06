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09:29, 6 мая 2025Забота о себе

Любителей сладостей на завтрак предупредили о рисках для сердца

Кардиолог Абельян: Сладости на завтрак повышают риск болезней сердца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что не стоит на завтрак есть печенье, конфеты и другие сладости. В беседе с изданием La Razon он предупредил любителей этих продуктов о проблемах со здоровьем.

Как отметил Абельян, завтрак является самым важным приемом пищи, поскольку именно от него зависит, как человек проведет день. Большинство сладостей относится к ультраобработанным продуктам, которые стимулируют аппетит и изменяют естественные механизмы насыщения, что чревато перееданием.

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Кроме того, по словам врача, в сладостях практически отсутствуют различные питательные вещества, а организму с утра нужны витамины, минералы, белки, полезные жиры и сложные углеводы. К тому же при употреблении этих продуктов происходят резкие скачки уровня глюкозы в крови, из-за чего появляется лишний вес, повышается риск болезней сердца и возникают проблемы с иммунной системой.

Ранее невролог Себастьян Америс объяснил, почему среди молодых людей выросло количество инсультов. Врач заявил, что виной тому является малоподвижный образ жизни.

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