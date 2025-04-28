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12:27, 28 апреля 2025Забота о себе

Увеличение случаев инсульта среди молодежи объяснили

Невролог Америс объяснил увеличение случаев инсульта среди молодежи стрессом
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anciens Huang / Shutterstock / Fotodom  

Невролог Себастьян Америс объяснил, почему во всем мире увеличилось количество случаев инсульта у молодых людей. Об этом он рассказал изданию Infobae.

«У молодых людей присутствуют традиционные факторы риска, такие как высокое артериальное давление, курение, сахарный диабет и повышенный уровень холестерина в крови», ─ пояснил Америс. Кроме того, более частое выявление заболевания связано с доступностью различных методов его диагностики в последнее время.

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По словам специалиста, существует заметное различие в частоте выявления инсультов в странах с разными экологическими и социально-экономическими условиями, а также численностью населения, поэтому данные факторы требуют дальнейшего изучения. В заключение Америс отметил, что в современном мире люди часто испытывают стресс и ведут малоподвижный образ жизни, из-за чего риск инсульта тоже увеличивается.

Ранее кардиолог Сергей Васильев заявил, что у инфаркта могут быть неочевидные симптомы. По его словам, наиболее коварным видом сердечного приступа является тот, который протекает без боли.

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