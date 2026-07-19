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19:54, 19 июля 2026Россия

Стало известно о спасении сотрудниками склада десятков людей при атаке БПЛА

Двое сотрудников распределительного центра в Котовске спасли десятки людей при атаке БПЛА
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В городе Котовске Тамбовской области сотрудники распределительного центра Павел Жмылев и Андрей Николаев спасли десятки людей во время атаки БПЛА. Об этом говорится на странице администрации Тамбовского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте».

После того как стали слышны звуки взрывов, старшие смены провели собрание и отпустили домой всех, кто мог и хотел уехать. Однако спустя несколько минут Жмылев собрал всех оставшихся у стены, потому что там безопаснее. Через пять минут взрывной волной в здании выбило окна.

Позднее уже Павел и Андрей не позволили людям выбежать из-под бетонной крыши на открытую местность, хотя двери были открыты, и та послужила им убежищем при следующих попаданиях.

Ранее губернатор региона Евгений Первышов рассказал, что семь человек, пострадавших в результате атаки беспилотников, находятся в тяжелом состоянии. После ударов в Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия.

Помимо комплекса в Котовске в ночь на 18 июля также бы атакован аналогичный складской комплекс в Электростали Московской области и территория нефтебазы в соседнем Ногинске. Днем на следующий день силы МЧС локализовали основной очаг возгорания на территории объекта в Электростали и начали разбирать завалы.

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