Вратарь сборной Аргентины рассказал о своей травме

Вратарь сборной Аргентины Мартинес признался, что играет на ЧМ-2026 со сломанным пальцем

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о своей травме. Его слова приводит The Sun.

33-летний голкипер признался, что играет на турнире со сломанным пальцем. «Мне все еще больно. Я знал, что рука будет болеть. Я пытался избежать операции. Консультировался с врачами в Англии и США. Конечно, после финала мне сказали, что нужно перенести операцию, но тогда бы я пропустил групповой этап ЧМ-2026», — заявил Мартинес.

Вратарь отметил, что на протяжении группового этапа турнира не мог полноценно тренироваться с командой. Рука продолжает болеть каждый день.

Ранее эксперты назвали наиболее вероятный счет в финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина, который пройдет 19 июля в Ист-Рутерфорде, США. Сделать ставку на то, что команды в основное время сыграют вничью со счетом 1:1, можно с коэффициентом 5,00. Также популярным исходом является победа Испании со счетом 1:0 — ее оценивают с котировкой 6,40. В свою очередь, на нулевую ничью по итогам 90 минут основного времени дают коэффициент 7,00.