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19:22, 19 июля 2026Спорт

Назван наиболее вероятный счет в финале ЧМ-2026

Эксперты считают, что в финале ЧМ-2026 Испания и Аргентина сыграют вничью со счетом 1:1
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Назван наиболее вероятный счет в финале ЧМ-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают, что в основное время финала ЧМ-2026 сборные Испании и Аргентины сыграют вничью со счетом 1:1. Сделать ставку на этот исход можно с коэффициентом 5,00. Также популярным исходом является победа Испании со счетом 1:0 — ее оценивают с котировкой 6,40. В свою очередь, на нулевую ничью по итогам 90 минут основного времени дают коэффициент 7,00.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля в Ист-Рутерфорде, США. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее бывший футболист сборной России Федор Смолов сделал ставку на финал чемпионата мира. Он поставил 1,5 миллиона рублей на победу сборной Аргентины. Коэффициент на такой исход составляет 2,23. В случае успеха аргентинцев Смолов получит 3,345 миллиона рублей; чистый выигрыш при этом составит 1,845 миллиона рублей.

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