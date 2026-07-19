Смолов поставил 1,5 миллиона рублей на финал чемпионата мира

Смолов поставил 1,5 миллиона рублей на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов сделал ставку на финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Футболист опубликовал скриншот, на котором видно, что он поставил 1,5 миллиона рублей на победу сборной Аргентины. Коэффициент на такой исход составляет 2,23. В случае успеха аргентинцев Смолов получит 3,345 миллиона рублей; чистый выигрыш при этом составит 1,845 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что эксперты в противостоянии сборных Испании и Аргентины считают фаворитами испанцев. Сделать ставку на их победу можно с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается с котировкой 3,05, а поставить на успех команды Аргентины можно с коэффициентом 3,65.

Финал чемпионата мира по футболу-2026 пройдет в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси, США. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

