Десятки домов в российском регионе попали в зону затопления

В Пермском крае более 50 домов попали в зону затопления

В Пермском крае более 50 домов попали в зону затопления из-за ливней. Об этом заявили в ГУ МЧС России по региону, передает РИА Новости.

«В результате осадков в виде продолжительного сильного дождя: всего в зону затопления попало 53 жилых дома и приусадебных участка», — рассказали в ведомстве.

Больше всего домов было затоплено в селе Ишимово. В нем вода попала в 48 зданий. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно, что нескольких российских регионах возникли проблемы с электричеством из-за непогоды. Пострадали системы электроснабжения в том числе в Новгородской и Ленинградской областях.