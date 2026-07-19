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20:16, 19 июля 2026Россия

Десятки домов в российском регионе попали в зону затопления

В Пермском крае более 50 домов попали в зону затопления
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Пермском крае более 50 домов попали в зону затопления из-за ливней. Об этом заявили в ГУ МЧС России по региону, передает РИА Новости.

«В результате осадков в виде продолжительного сильного дождя: всего в зону затопления попало 53 жилых дома и приусадебных участка», — рассказали в ведомстве.

Больше всего домов было затоплено в селе Ишимово. В нем вода попала в 48 зданий. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно, что нескольких российских регионах возникли проблемы с электричеством из-за непогоды. Пострадали системы электроснабжения в том числе в Новгородской и Ленинградской областях.

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