Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками «Бутырки»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в футбол за команду заключенных против сотрудников СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, проведение матча было одобрено Федеральной службой исполнения наказаний. Футболисты также согласились принять участие во встрече.

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В материале отмечается, что в СИЗО созданы все условия для проведения встречи, а для Кокорина и Мамаева планируют сшить форму с их игровыми номерами. Многие заключенные уже выразили желание попасть в состав этой команды.

В СИЗО уже проводились подобные матчи, однако профессиональные футболисты впервые примут в нем участие.

18 декабря Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в «Бутырке» до 8 февраля 2019 года. Футболисты находятся в СИЗО более двух месяцев. С 8 ноября им сократили время пребывания в спортзале. Администрация изолятора объявила игрокам, что им разрешено тренироваться лишь два раза в неделю вместо пяти.

Спортсмены были помещены под стражу из-за двух драк, которые они устроили в центре Москвы в октябре. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кафе напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

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