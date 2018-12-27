Кокорину и Мамаеву отказали в матче против сотрудников «Бутырки»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не сыграют за команду заключенных против сотрудников СИЗО «Бутырка». Об этом в Instagram написала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

Она отметила, что проведение встречи не планировалось. «Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать», — написала Стукалова.

В публикации юрист указала на существенные нарушения, которые были допущены в ходе предварительного следствия. После новогодних праздников защита и обвинение приступят к изучению материалов дела, их объем составляет 10 томов. Стукалова выразила мнение, что расследование было проведено с «дефектами, пробелами и нарушениями закона, которые, очевидно, не позволят направить его в суд».

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О том, что Кокорин и Мамаев сыграют против сотрудников «Бутырки», 23 декабря сообщил «Московский комсомолец». В материале газеты отмечалось, что футболистам пообещали пошить форму с их игровыми номерами. Они стали бы первыми профессиональными игроками, которые приняли участие в подобном матче.

Кокорин и Мамаев будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019 года. На такой срок под стражей их оставил Мосгорсуд. Они являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

В октябре футболисты стали участниками двух драк в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кафе напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

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