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Мамаев обвинил в избиении побитого им водителя

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Футболист «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся под арестом в СИЗО, написал заявление в полицию на избитого им водителя Виталия Соловчука. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает ТАСС.

Мамаев обвинил Соловчука в том, что тот ударил его в подбородок. Заявление спортсмена подано в рамках уголовного дела в отношении него, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина и других фигурантов. Начата проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

21 декабря следствие переквалифицировало статью Мамаеву и Кокорину. В ходе судебно-медицинских экспертиз выяснилось, что в драках футболисты причинили легкий вред Соловчуку и чиновнику Минпромторга Денису Паку. Спортсмены останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

В октябре Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Вначале они напали на водителя ведущей Первого канала Соловчука, а позднее избили Пака в одной из столичных кофеен. В результате оба были арестованы, в их отношении возбуждены три уголовных дела.

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