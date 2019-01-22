СИЗО доведет Кокорина до операции на колене

Врачи Российского футбольного союза (РФС) заявили, что состояние нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина ухудшилось из-за пребывания в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает ТАСС.

«У нас появилось неутешительное новое медицинское заключение из РФС. У Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный», — рассказал адвокат футболиста Андрей Ромашов.

Юрист отметил, что футбольный матч в СИЗО с участием Кокорина проводиться не будет, так как по контракту с «Зенитом» он не может играть за другую команду даже в изоляторе.

В начале января Кокорин жаловался на обострение травмы и невозможность поддерживать спортивную форму в СИЗО. По словам спортсмена, его мучали боли в колене после травмы, однако он не планировал обращаться к врачам.

Футболист получил травму крестообразных связок колена в марте 2018 года во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Лейпцигом». Он перенес операцию в Риме и прошел курс реабилитации, однако восстановление может занять больше года.

Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами трех уголовных дел. В октябре они приняли участие в двух драках в центре Москвы. Футболисты пробудут под стражей как минимум до 8 февраля.

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