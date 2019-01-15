Кокорин отказался от тюремной пищи

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин не употребляет пищу, которую ему предлагают в СИЗО «Бутырка». Об этом в интервью «Советскому спорту» сообщила правозащитница Светлана Метегина.

По ее словам, Кокорин питается тем, что ему присылают родители, и тем, что он заказывает через интернет-магазины. «Мне даже показалось, что он поправился. Когда ребят только посадили в СИЗО, он выглядел немного по-другому», — рассказала она.

Материалы по теме Игроки легкого поведения Как российский футбол превратился в «Дом-2». С Кокориным, Мамаевым и девочками

Метегина также отметила, что доставка еды в СИЗО — обычная практика. «Это не значит, что в СИЗО плохо кормят, но все равно на воле лучше», — добавила правозащитница.

14 января Кокорин пожаловался на отсутствие в СИЗО бассейна. По словам футболиста, его мучают боли в колене после травмы из-за нехватки физических нагрузок

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами трех уголовных дел. В октябре они приняли участие в двух драках в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кафе напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!