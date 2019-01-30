Дзюба призвал освободить Кокорина

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в Instagram-аккаунте поддержал одноклубника Александра Кокорина, с 8 октября 2018 года находящегося в СИЗО «Бутырка».

«Свободу Кокорину. Саша — мы с тобой», — написал форвард, прикрепив к посту совместное фото. К призыву освободить Кокорина также присоединились полузащитник петербургского клуба Юрий Жирков и хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

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14 января Кокорин пожаловался на ухудшение состояния колена. В результате медицинского обследования он получил назначение на реабилитационные процедуры и займется лечебной физкультурой в СИЗО.

В октябре 2018-го представители «Зенита» направляли в суд ходатайство о смягчении меры пресечения нападающему. За Кокорина поручались президент клуба Сергей Фурсенко и главный тренер Сергей Семак. Также в защиту футболиста выступали футболисты Александр Самедов и Федор Смолов.

Кокорин минимум до 8 февраля будет находиться в СИЗО «Бутырка». В октябре прошлого года он вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым спровоцировал две драки в центре Москвы и стал фигурантом трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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