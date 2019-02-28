Кокорина захотели перевести под домашний арест

Нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся в СИЗО «Бутырка», могут изменить меру пресечения из-за проблем со здоровьем. Об этом в интервью Sport24 рассказал зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Меркачева заявила, что в ближайшее время Кокорина должен осмотреть врач «Зенита». «Если удастся доказать, что содержание Кокорина в СИЗО несет угрозу его карьере, то заключение будет передано следователю, который обязан выступить с инициативой об изменении меры пресечения на подписку о невыезде», — отметила она.

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По словам зампреда, адвокаты могут попросить о переводе футболиста под домашний арест. Если следователь откажется выступить с ходатайством, то может быть привлечен к ответственности из-за халатности, которая причинила вред здоровью нападающего.

14 января Кокорин пожаловался на ухудшение состояния колена. Он рассказал, что врач в СИЗО не может оказать ему соответствующую помощь. Адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что в «Бутырке» его клиента могут сделать инвалидом.

Футболист получил травму крестообразных связок колена в марте 2018 года. Он перенес операцию в Риме и прошел курс реабилитации.

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся под стражей как минимум до 8 апреля. В октябре прошлого года они спровоцировали две драки в центре Москвы и стали фигурантами трех уголовных дел.

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