Жена Мамаева навестила футболиста в СИЗО и рассказала о его форме

Модель Алана Мамаева навестила супруга футболиста Павла Мамаева, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка», и рассказала о его состоянии. Ее слова приводит телеканал «360».

Жена игрока заявила, что 30-летний Мамаев регулярно занимается спортом и пребывает в хорошей форме. В частности, Мамаева сообщила, что игрок способен выполнить сотню отжиманий на брусьях.

Супруга футболиста не стала делать прогнозы относительно освобождения Мамаева из СИЗО. «Нужно ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет», — заявила она.

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Полузащитник «Краснодара» находится в СИЗО вместе с другим футболистом — форвардом «Зенита» Александром Кокориным. Арест спортсменов длится с октября 2018 года и дважды продлевался. Они являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». В феврале 2019-го находящийся под стражей Мамаев принял участие в футбольном матче с другими арестантами. Кокорин играть не стал.

Футболисты сами явились в отделение полиции после того, как учинили две драки в центре Москвы. Сперва Мамаев и Кокорин избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Позже от рук футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

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