Жена Кокорина оценила влияние СИЗО на мужа

Дарья Валитова, супруга футболиста «Зенита» Александра Кокорина, в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, как спортсмен изменился за время пребывания в СИЗО.

Девушка подчеркнула, что Кокорин очень повзрослел и осознал многие ошибки. «Ушла вся дурость, свойственная мужчинам до определенного возраста», — сказала Валитова.

Также она отметила, что футболист понял, что неправильно вел себя по отношению к ней. «Но это личное», — добавила Валитова.

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Ранее она потребовала для своего мужа законного наказания, а не «порки».

Кокорин вместе с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым с октября 2018 года находится в СИЗО «Бутырка». 6 февраля им продлили срок ареста до 8 апреля. Оба спортсмена являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

В октябре 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека: водитель телеведущей Ольги Ушаковой, чиновник Минпромторга Денис Пак и топ-менеджер Сергей Гайсин.

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