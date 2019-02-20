Жена Кокорина высказалась о «порке» сидящего в СИЗО мужа

Дарья Валитова, жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, потребовала справедливо наказать супруга. Об этом она заявила в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Она обратилась к зрителям и заявила, что они хотят «порки, не вникая даже юридически». Валитова признала, что Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев должны понести наказание, но оно должно быть законным.

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Она обратила внимание на то, что избитый водитель телеведущей Ольги Ушаковой первым набросился на футболистов и начал их оскорблять. «А с Паком (чиновник Минпромторга Денис Пак, — прим. «Ленты.ру») вообще Саша после того, как ударил его стулом, пожали друг другу руки», — добавила девушка.

Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка». Они пробудут под стражей как минимум до 8 апреля. Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

В октябре футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сначала от них пострадал водитель Ольги Ушаковой, затем — чиновник Минпромторга Пак.

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