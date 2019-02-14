Появились фото камеры Мамаева в СИЗО

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко показал камеру в СИЗО «Бутырка», в которой содержится полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, передает РИА Новости.

По словам замдиректора, в камере с Мамаевым находятся еще 11 человек. Все они обвиняются в экономических преступлениях, а также в обороте наркотиков.

«Советский спорт» сообщает, что койка полузащитника — вторая от окна, нижняя. На его тумбочке находятся молитвенник и повесть Ивана Тургенева «Вешние воды».

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ранее 14 февраля Мамаев вместе с сокамерниками принял участие в футбольном матче. Встреча завершилась со счетом 8:7. 30-летний хавбек сыграл за каждую из команд и отметился семью забитыми мячами. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, также содержащийся в «Бутырке», в матче не участвовал.

Оба футболиста находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. Они устроили две драки в центре Москвы являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Спортсмены пробудут в СИЗО минимум до 8 апреля.

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