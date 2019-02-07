Мамаев сыграет в футбол в СИЗО ради женщин

Футболист Павел Мамаев дал письменное согласие на участие в матче против сотрудников СИЗО «Бутырка», в котором он находится с октября 2018 года. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Отмечается, что сам Мамаев предложил сыграть в футбол 14 февраля. «Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества», — заметил Максименко. Он сказал, что желающих присоединиться к Мамаеву так много, что хватит на несколько команд. Александр Кокорин, который также находится в «Бутырке», согласие на участие в матче пока не давал.

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Максименко добавил, что на матч планируется пригласить журналистов и организовать трансляцию. Он выразил надежду на то, что игра пойдет Мамаеву на пользу.

6 февраля Тверской суд Москвы продлил срок ареста Мамаеву и Кокорину. Они пробудут в СИЗО как минимум до 8 апреля. Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

О том, что футболисты могут сыграть против сотрудников «Бутырки», СМИ впервые сообщили в декабре, однако тогда адвокат Кокорина опровергла эту информацию. Сам футболист «Зенита» в СИЗО пожаловался на состояние колена, которое он травмировал в марте 2018-го.

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