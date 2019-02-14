Мамаев забил семь мячей в СИЗО

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принял участие в матче в московском СИЗО «Бутырка». Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Встреча завершилась со счетом 8:7. 30-летний хавбек сыграл за каждую из команд и отметился семью забитыми мячами. Команды провели на поле два тайма по 20 минут в формате «шесть на шесть». Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, также содержащийся в «Бутырке», в матче не участвовал.

7 февраля стало известно о желании Мамаева сыграть в футбол в День всех влюбленных (14 февраля). Игрок хотел таким образом поздравить женщин с праздником.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Спортсмены пробудут в СИЗО минимум до 8 апреля. Суд уже дважды продлевал срок их ареста. В октябре 2018-го футболисты учинили две драки в центре Москвы.

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