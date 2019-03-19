Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗО

Андрей Ромашов, адвокат находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина, рассказал, как его клиент отметил 28-летие. Слова юриста приводит Sport24.

Ромашов отметил, что ему удалось встретиться с форвардом «Зенита», они «посидели, чайку попили». Он сказал, что у Кокорина было нехорошее настроение: «Все понимают, что ничего приятного в дне рождении в СИЗО нет». Ромашов рассказал, что футболиста поздравили сокамерники и администрация, также к нему приходила жена.

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В начале марта сообщалось, что в «Бутырке» у Кокорина ухудшилось состояние колена, которое он травмировал около года назад. На процедурах в СИЗО он получил ожоги. Футболист заметил, что сейчас ему тяжело ходить. Он ожидает, что к нему пустят врачей из «Зенита».

Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым пробудет в СИЗО как минимум до 8 апреля. В октябре 2018-го они устроили две драки в центре Москвы и стали фигурантами трех уголовных дел.

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