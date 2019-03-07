Кокорин захромал

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал о травме и ожогах, полученных в СИЗО «Бутырка». Его слова приводят «Известия».

Футболист заявил, что после двух или трех процедур, проведенных врачами СИЗО, он получил ожог. «Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят», — отметил он.

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Кокорин добавил, что его все еще беспокоят проблемы с коленом, и ему больно ходить, поэтому он ожидает врачей из «Зенита».

4 февраля адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что после электрофореза в «Бутырке» футболист получил ожоги. В результате у него якобы произошло загноение ноги. В Федеральной службе исполнения наказаний информацию опровергли, заявив, что на ноге футболиста появилось незначительное покраснение кожи. В скором времени к Кокорину должны допустить врачей «Зенита».

Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым пробудет в СИЗО как минимум до 8 апреля. В октябре прошлого года они устроили две драки в центре Москвы и стали фигурантами трех уголовных дел.

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