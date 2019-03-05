К Кокорину пустят врачей «Зенита»

К нападающему Александру Кокорину, находящемуся в СИЗО «Бутырка», допустят врачей петербургского «Зенита». Об этом РИА Новости сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, футболист заявил, что ему нужно обследование квалифицированных медиков. Кокорин пожаловался на боли в ноге даже при обычной ходьбе. Он отметил, что отсутствие медицинской помощи может привести к серьезным последствиям и помешать его профессиональной карьере. Точные сроки посещения врачей неизвестны.

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4 февраля адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что после электрофореза в «Бутырке» футболист получил ожоги. В результате у него якобы произошло загноение ноги. В Федеральной службе исполнения наказаний информацию опровергли, заявив, что на ноге футболиста появилось незначительное покраснение кожи.

Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым пробудет в СИЗО как минимум до 8 апреля. В октябре прошлого года они устроили две драки в центре Москвы и стали фигурантами трех уголовных дел.

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