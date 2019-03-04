У Кокорина начала гнить нога

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин пожаловался на лечение в СИЗО «Бутырка». Об этом ТАСС сообщил адвокат футболиста Андрей Ромашов.

Ромашов заявил, что в следственном изоляторе Кокорину делали электрофорез и сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. В результате форвард получил загноение ноги. Адвокаты просят допустить к футболисту более квалифицированных врачей.

Материалы по теме «Для вас это шоу, а для меня трагедия» Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить

В январе Кокорин пожаловался на ухудшение состояния колена. Он рассказал, что врач в СИЗО не может оказать ему необходимую помощь. В свою очередь Ромашов заявил, что в «Бутырке» его клиента могут сделать инвалидом.

Футболист получил травму крестообразных связок колена в марте 2018 года. Он перенес операцию в Риме и прошел курс реабилитации.

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся под стражей как минимум до 8 апреля. В октябре прошлого года они спровоцировали две драки в центре Москвы и стали фигурантами трех уголовных дел.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!