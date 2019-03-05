Кокорина уличили в лежании перед телевизором вместо тренировок в СИЗО

Футболист Александр Кокорин мало двигается и почти не занимается спортом в СИЗО. Об этом рассказал заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, слова которого приводит «Интерфакс».

Максименко заявил, что Кокорин «лежит, смотрит телевизор, ест и усиленно набирает вес». Только из-за этого, по мнению замглавы ФСИН, у спортсмена могут возникнуть проблемы с ногой. Также он подтвердил, что футболисту из-за болей в колене были проведены процедуры, после которых у него появилось покраснение на ноге. «Помазали зеленкой, и оно уже заживает», — заверил Максименко.

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В противовес Кокорину он поставил футболиста Павла Мамаева, который также находится в СИЗО. Он занимается физкультурой и играет в футбол. «У него никаких проблем со здоровьем нет», — отметил Максименко.

4 февраля адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что после электрофореза в «Бутырке» футболист получил ожоги. В результате у него якобы произошло загноение ноги. В УФСИН эти данные опровергли: по словам представителя ведомства, на ноге Кокорина появилось незначительное покраснение кожи, а сам спортсмен претензий к врачам не имеет.

Футболист в марте 2018-го получил травму крестообразных связок колена. Адвокат Кокорина не раз обращал внимание на то, что состояние ноги спортсмена в СИЗО ухудшилось.

Кокорин вместе с Мамаевым пробудет в СИЗО как минимум до 8 апреля. В октябре прошлого года они спровоцировали две драки в центре Москвы и стали фигурантами трех уголовных дел.

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