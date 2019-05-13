В «Зените» порассуждали о будущем Кокорина

Вильям Оливейра, помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, высказался о будущем нападающего Александра Кокорина после тюремного срока. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Оливейра заявил, что определить время, за которое Кокорин сумеет восстановиться, тяжело. «Мы ждем его, он важный футболист, но только по возвращении можно будет понять, в какой он форме, в каком психологическом состоянии, как адаптируется к нагрузкам», — отметил он.

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По словам помощника, в команде обсуждают суд над футболистом и жалеют, что его нет в составе. «Тем более что уровень Кокорина очевиден без обсуждений. Желаем ему как можно быстрее вернуться к нам и в футбол», — добавил он.

8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима за две драки, устроенные в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболист вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым является фигурантом уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». У игроков есть право просить об условно-досрочном освобождении.

В этом сезоне Российской премьер-лиги Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», проведя на поле чуть более 70 минут. Контракт футболиста с клубом истекает в июле 2019 года.

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