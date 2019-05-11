«Краснодару» напомнили о невозможности увольнения Мамаева

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиента нельзя уволить из клуба, пока приговор не вступил в силу. Его слова передает «Известия».

Защита может подать апелляционную жалобу на приговор футболисту. На ее рассмотрение, по мнению адвоката, может уйти несколько месяцев. В течение этого времени «Краснодар» не сможет по закону расторгнуть контракт с игроком. Таким образом, вероятно, что Мамаев продолжит числиться в клубе вплоть до окончания срока его договора с «Краснодаром». Соглашение истекает 31 декабря 2019 года.

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8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Мамаев получил год и пять месяцев колонии общего режима, Кокорин — полтора года лишения свободы. У игроков есть право на досрочное освобождение.

Футболисты являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». Они содержатся в СИЗО с 11 октября 2018 года. Арест игроков продлевался неоднократно. По версии следствия, Кокорин и Мамаев стали участниками драк в центре Москвы. Сперва футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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