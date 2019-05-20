Адвокаты Кокорина обжаловали приговор

Защита российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла обжаловала их приговоры в Пресненском суде Москвы. Об этом в понедельник, 20 мая, адвокат Вячеслав Барик сообщил РИА Новости.

По мнению Барика и других адвокатов братьев Кокориных, суд допустил неправильное применение уголовного закона. Это привело к вынесению несправедливого приговора и является основанием для его изменения.

Собеседник агентства напомнил, что суд сделал вывод о незаконности квалификации действий подсудимых как совершенных группой лиц по предварительному сговору. При этом, по словам адвоката, в своем решении суд признал совершение преступления в составе группы лиц, таким образом, вступив в противоречие с самим собой и незаконно увеличив сроки наказания осужденным.

В то же время, как отмечает ТАСС, прокуратура также обжаловала приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

16 мая сообщалось, что Кокорин намерен отбывать наказание в Белгородской области. По данным СМИ, 28-летний форвард рассматривал вариант обжалования приговора. Если решение суда останется в силе, футболист выразил желание отбывать наказание именно в том регионе, где родился.

Ранее 8 мая суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы.

Братья Кокорины и Павел Мамаев находятся под стражей с октября 2018-го. Они являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». Спортсмены участвовали в двух драках в центре Москвы. Сперва они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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