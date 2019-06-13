Мамаев утратил веру в освобождение

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением относительно исхода рассмотрения апелляции по его делу. Слова спортсмена приводит Twitter-аккаунт «Р-Спорт».

30-летний полузащитник заявил, что уже не хочет ничего просить у суда. «Уверен на тысячу процентов, что сегодня ничего не изменится. Это шоу», — заявил Мамаев во время заседания в Мосгорсуде. 13 июня рассматривается обжалование приговора.

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11 июня сообщалось, что Мамаев, как и другой футболист, осужденный по данному делу Александр Кокорин, ждет этапирования в колонию. Хавбек даже вычислил дату освобождения. По его подсчетам, он выйдет на свободу 10 ноября в День полиции.

8 мая суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии. Кокорин получил 1,5 года лишения свободы.

Оба игрока находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей неоднократно продлевалось. Осенью прошлого года футболисты учинили две драки в центре Москвы. Сперва они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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