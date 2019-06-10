Мамаеву отказали во встрече с детьми

Суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту Павлу Мамаеву во встрече с его детьми. Об этом RT сообщил адвокат спортсмена Павел Бушманов.

Юрист отметил, что суд при этом разрешил навестить футболиста его супруге Алане Мамаевой. «Относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября», — сообщил Бушманов.

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8 мая приговором суда Мамаев был осужден на год и пять месяцев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин — на 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий также получили реальные сроки — 1,5 года и 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Защита футболистов настаивает на несправедливости приговора. Суд рассмотрит апелляцию 13 июня.

Оба футболиста находились под стражей с октября 2018-го. Срок задержания неоднократно продлевался. Кокорин и Мамаев учинили две драки в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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