Мамаев вычислил день своего освобождения

Футболист Павел Мамаев высчитал дату своего освобождения. Он надеется выйти на свободу 10 ноября, в День полиции. Об этом он рассказал ответственному секретарю Общественной наблюдательной комисии (ОНК) Ивану Мельникову, который навестил Мамаева и осужденного вместе с ним Александра Кокорина в СИЗО, сообщают «Известия».

По подсчетам спортсмена, он сможет освободиться 10 ноября, если суд не сократит ему срок заключения.

Мамаев и Кокорин рассказали, что с нетерпением ждут отправки в колонию, поскольку там можно будет больше заниматься спортом, и время пойдет быстрее. Футболистам неважно, где они будут отбывать наказание.

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Арестанты пожаловались на отказ администрации СИЗО принять от них беговую дорожку и другой спортивный инвентарь. Футболисты хотели самостоятельно заниматься на тренажерах и оставить их для нужд заключенных после отбытия в колонию. Кокорин считает, что сотрудники учреждения не захотели получать гуманитарную помощь именно от него и Мамаева.

8 мая Мамаев был осужден на год и пять месяцев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин — на 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Защита футболистов настаивает на несправедливости приговора. Суд рассмотрит апелляцию 13 июня.

Оба футболиста находились под стражей с октября 2018-го. Срок задержания неоднократно продлевался. Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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