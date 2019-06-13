Приговор Кокорину и Мамаеву изменили из-за стула

Московский городской суд изменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в эпизоде с избиением чиновника Дениса Пака, побитого стулом. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новому решению суда, этот стул был признан оружием, с помощью которого был избит Пак. Действия футболистов квалифицированы по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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Ранее 13 июня Мосгорсуд пересмотрел решение Пресненского суда по делу Кокорина и Мамаева. В новом приговоре, который изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам.

Пресненский суд Москвы вынес приговор 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев — один год и пять месяцев. В тот же день суд постановил уничтожить деревянный стул, который стал орудием преступления.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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