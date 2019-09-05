В РФС рассказали о будущем Мамаева в «Краснодаре»

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов рассказал, когда может быть рассмотрен вопрос о расторжении контракта Павла Мамаева с «Краснодаром». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Березов заявил, что в случае выхода футболиста из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) РФС должен будет уведомить стороны и собрать состав арбитров. «Прямо на следующий день мы ничего рассмотреть не можем. [Чтобы провести заседание] потребуется примерно одна-две недели», — отметил он.

2 сентября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что у Мамаева и нападающего Александра Кокорина есть возможность получить положительную характеристику для ходатайства об УДО, которое они подали в августе. Заседание состоится 6 сентября в закрытом режиме.

В апреле владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что клуб ищет возможность расторгнуть контракт с Мамаевым. Бизнесмен подчеркнул, что клуб обязан реагировать на неэтичные действия игроков.

Мамаев и Кокорин находятся в колонии с 4 июля. Спортсмены осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря.

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