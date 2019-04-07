«Краснодар» назвал причину для разрыва контракта с Мамаевым

Российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал о причинах разрыва контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом он сообщил в интервью Елизавете Осетинской. Выпуск программы «Русские норм!» доступен на YouTube-канале.

По словам владельца клуба, «Краснодар» не преследует цели наказать Мамаева, однако должен отреагировать на его арест. Миллиардер отметил, что с футболистов «не будут спрашивать как с обычных людей», поскольку они должны быть примером для подражания.

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«Когда их фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, ведите другую жизнь», — подчеркнул он, добавив, что поведенческая модель спортсменов должна соответствовать представлениям о них как о кумирах.

Галицкий заключил, что не желает футболисту зла, но «они [Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин] должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, что неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека». Решение разорвать контракт принял он лично, сказал бизнесмен.

В декабре 2018-го сообщалось, что Краснодар предоставил Мамаеву положительную характеристику для суда, несмотря на заявление о готовности расстаться с полузащитником.

Футболисты находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. Они устроили две драки в центре Москвы, являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В последний раз их арест был продлен до 25 сентября.

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