Арест Кокорина и Мамаева назвали средневековой пыткой

Журналист и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко прокомментировал продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Его слова прозвучали в эфире канала RTVI.

По мнению Доренко, расследование уголовных дел, фигурантами которых являются Кокорин и Мамаев, не может занимать полгода. Журналист выразил мнение, что футболистов «пытают тюрьмой». «Берутся на испуг все остальные футболисты, спортсмены и другие балбесы», — заявил Доренко. Он также сравнил арест игроков с содержанием в «средневековом зиндане».

3 апреля арест обоих футболистов продлили до сентября. Следующее заседание по их делу состоится 9 апреля. Кроме них под стражей остаются брат Кокорина Кирилл и знакомый футболистов Александр Протасовицкий.

Кокорину и Мамаеву в очередной раз продлили арест: в октябре 2018-го суд отправил игроков в СИЗО до конца декабря, затем постановил оставить спортсменов в «Бутырке» до 8 февраля 2019-го. В последний раз арест был продлен до 8 апреля.

Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре они стали зачинщиками двух драк в центре столицы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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