Названо время освобождения Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отпущены на свободу 17 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель пресс-службы УФСИН России по Белгородской области заявила, что их выпустят в первой половине дня. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истек в июле 2019 года. Футболист может подписать контракт с «Сочи» на полгода, а затем вернуться в стан сине-бело-голубых. Соглашение Мамаева с «Краснодаром» рассчитано до конца декабря, руководство клуба публично выразило неготовность возвращать игрока на фоне уголовных дел с его участием.

Кокорин и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Спортсмены были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.

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