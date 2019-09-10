Глава РФС пожелал возвращения Кокорина и Мамаева в большой футбол

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает, что бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут возобновить карьеру. Об этом он рассказал агентству «Р-Спорт».

«Я бы хотел, чтобы парни вернулись в большой футбол и надеюсь, что это случится», — заявил Дюков.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении из колонии. Спортсмены находились в исправительном учреждении с 4 июля.

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В мае игроки были приговорены к заключению в колонии общего режима за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018-го. Кокорин и Мамаев находились под стражей с октября того же года. Данная мера пресечения неоднократно продлевалась.

Руководство «Краснодара» публично выразило неготовность возвращать Мамаева на фоне уголовных дел с его участием уже после ареста игрока. Контракт Кокорина с «Зенитом» истек в июле: футболист считается свободным агентом и, в случае подписания нового соглашения, может быть заявлен за клуб после закрытия трансферного окна. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак положительно высказался относительно возвращения игрока.

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