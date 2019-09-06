Семак отреагировал на освобождение Кокорина

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в Instagram-аккаунте отреагировал на новость об условно-досрочном освобождении (УДО) нападающего Александра Кокорина.

Тренер выложил в сторис фотографию футболиста с гражданской женой Дарьей Валитовой.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истек в июле 2019 года. По информации журналиста Василия Конова, клуб предложит форварду новое соглашение. Футболист этим летом стал свободным агентом и может быть дозаявлен вне рамок трансферного окна.

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Ранее 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и полузащитника Павла Мамаева об УДО. Их должны выпустить через 10 дней после постановления суда.

Футболисты находились в колонии с 4 июля. Спортсмены были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.

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