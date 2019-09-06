Кокорина и Мамаева захотели вернуть в футбол в обход регламента

Российский футбольный союз (РФС) может внести футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в заявку Российской премьер-лиги (РПЛ) вне регистрационного периода. Об этом исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан сообщил РИА Новости.

Чебан заявил, что комитет РФС по статусу игроков может рассмотреть подобные случаи, если клуб РПЛ подаст запрос о желании зарегистрировать футболиста. Он отметил, что решение будет приниматься с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения ценности спортивных соревнований.

Ранее 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. Их должны выпустить через десять дней после постановления суда.

Трансферное окно в РПЛ закрылось 2 сентября. Кокорин, выступавший за петербургский «Зенит» до июля 2019 года, в данный момент находится в статусе свободного агента и может быть дозаявлен вне трансферного окна. Контракт Мамаева с «Краснодаром» действует до 31 декабря 2019 года.

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